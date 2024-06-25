خطوات بسيطة لتهئية طفلك قبل استقبال المولود الثاني.. خطأ شائع احذري منه

استقبال أي مولود جديد، يٌشكل فرحة كبيرة في قلب الآباء، لكن وسط الاحتفالات وحالة البهجة التي تُسيطر عيلهم، يغفل البعض عن ضرورة توعية الطفل الأول، على الحدث المُهم الذي سيُقبل عليه، لتجنب المُشكلات التي يمكن أن تحدث في المستقبل.

تهيئة الطفل

خطأ شائع يقع فيه نسبة كبيرة من الآباء، وهو عدم تهيئة الطفل الأول، لاستقبال المولود الثاني، بحسب ما ذكر أحمد عبد التواب استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن»، أنه يجب على الأم التحدث مع طفلها الأول، وتٌعطيه فكرة عن الأمر بشكل إيجابي، وتجعله يتفاعل معها، وهناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا الهدف ومن ضمنها:

المُشاركة في التجهيزات

يحب على الآباء اصطحاب طفلهم الأول، عند شراء ملابس المولود الجديد، أو عند عمل بعض التغيرات في غرفة نومه، وتفاعل الطفل مع هذا الأمر يُعطيه إحساس بأنه شخص مُهم لدى والديه، ويقضي على مشاعر الغيرة التي من المُمكن أن يشعر بها، خاصة في الشهور الأُولى من الولادة.

الاستماع لرأيه

مُناقشة الطفل الأول في اختيار اسم الجنين، ومعرفة رأيه حول نوع الجنين، وشرح له فكرة وجود أخ أو أخت في حياته، فالمُناقشات من هذا النوع، تزيد من رغبته في التفاعل بشكل أكبر، وتنشأ نوع من التعاطف الذهني مع المولود.

بعد الولادة

يُعد اللقاء الأول بين الطفلين في غاية الأهمية، إذ لا يجب الانشغال عن الطفل الأول في حال العناية بالرضيع لذا يجب اصطحابه لرؤية المولود، بجانب تجهيزه عاطفياً ونفسيًا بالاهتمام به، لأن هذه اللحظة بمثابة حصاد تهئيته قبل الولادة.