منير فخري: السفيرة الأمريكية توسطت لتعيين نواب الرئيس في عهد مرسي

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز، وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن محمد مرسي اتخذ قرارات غير دستورية كارثية منذ اليوم الأول لرئاسة مصر.

وأضاف فخري عبد النور، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر قناة «إكسترا نيوز»: أن من تحمس وتزعم قرار استقالتنا جميعًا من الحكومة، هي الوزيرة فايزة أبو النجا، بالإضافة إلى وزير العدل، والتنمية المحلية، الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان، ومحمد سالم وزير الاتصالات.

وأشار وزير السياحة الأسبق، ذهبنا للدكتور الجنزوري وطلبنا منه أن يتقدم بالاستقالة، وعلى الفور اتصل بالمشير، الذي قال لنا: «روح طمنهم وأن المجلس سيجتمع غدًا للسيطرة على الوضع».

ونوه إلى أن وزارة الجنزوري استمرت لـ 2 أغسطس، مضيفًا أن السفير محمد رفاعة رئيس الديوان في عهد محمد مرسي، دعاني على العشاء في منزله، ووجدت عنده سفيرة الولايات المتحدة الامريكية وزوجها، وعرض علي تعيني نائبًا لرئيس الجمهورية، وكان هذا الأمر غريب بالنسبة لي.

وتابع، أن «مرسي» طلب أن يعين 3 نواب له «شاب، امراة، وقبطي»، ورفضت على الفور، مؤكدًا ان السفيرة الأمريكية هي التي كانت تتوسط من أجل القبول بالمنصب.