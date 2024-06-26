تنسيق مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية محافظة بورسعيد 2024

يبحث الطلاب عن تنسيق مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية محافظة بورسعيد، وتقدم «الوطن» المعلومات الخاصة بتنسيق مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية محافظة بورسعيد، والتي تتبع شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي.

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية محافظة بورسعيد

يتميز التقديم لـ مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية محافظة بورسعيد، بالحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي وأتوبيس لتنقل الطلاب لأماكن التدريب.

شروط التقديم لتنسيق مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية محافظة بورسعيد

يشترط في التقديم لتنسيق مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية محافظة بورسعيد:

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2024-2023.

- لا يقل مجموعه عن 200 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد.

- لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024.

مدة الدراسة والتخصصات

تبلغ مدة سنوات الدراسة في مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية محافظة بورسعيد 3 سنوات وتضم تخصصات «تكنولوجيا إنتاج، تصنيع الألبان».

ويضم المنهج الدراسي العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي، وتوجد مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية في قرية بحر البقر جنوب بورسعيد

تنسيق مدرسة ريادة للتكنولوجيا ببورسعيد

يشترط القبول في تنسيق مدرسة ريادة للتكنولوجيا:

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأن يجتاز الاختبارات.

- القبول والكشف الطبي.

- المقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الشريك الصناعي.