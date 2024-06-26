هادئ ومنظم.. لقطات من حياة الفنان حسن مصطفى مع بناته في ذكرى ميلاده

أعوام عديدة مرت على رحيل «رمضان السكري» الفنان حسن مصطفى، الذي ارتبط الجماهير به وبظهوره المختلف ووجه البشوش على الشاشة، حتى أصبح علامة من علامات السينما، واشتهر بأدواره التي وضع من خلالها بصمة مميزة في القلوب،وكان لاستقراره الأسري انعاكسا على نجاح حياته الفنية، وهو ما نلقي عليه الضوء تزامنا مع ميلاده اليوم، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام.

الفنان حسن مصطفى

وُلد الفنان الراحل في 26 يونيو عام 1933 في القاهرة، وبسبب شغفه وحبه للفن التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليعمل في مسرح التلفزيون ثم انتقل إلى فرقة إسماعيل ياسين، ليفتح له مجالًا للشهرة والنجاح، وقدم المزيد من الأعمال حتى بلغ رصيده الفني 323 عملا فنيًا، ومنها ما ترسخ حبه في قلوب الجماهير من العيال كبرت إلى مدرسة المشاغبين.

زواجه من ميمي جمال

في أول حياته تزوج الفنان حسن مصطفى من السيدة بثينة حسن، وأنجب منها ابنه، ليقررا بعد ذلك الانفصال، وتقدم للزواج من الفنانة ميمى جمال، فى 26 يونيو 1966، وأنجبا ثلاث بنات هن سمية والتوأم نجلاء ونورا، بحسب حديث زوجته الفنانة ميمي جمال في برنامج «صاحبة السعادة»، واستمر زواجهما حتى وفاته عام 2015.

حديث بناته عنه

كان أبًا مختلفًا ومحبوبًا، وهو ما روته ابنته نورا خلال اللقاء: «بابا كان مختلف وحنين جدًا، كان منظم بشكل قوي، لما بيكون عنده شغل بيرتب كل حاجة، ودقيق بيحب شنطة شغله مظبوطة، وكل حاجة في ميعادها وبيحب شاي معين بدرجة حرارة لبن مناسبة، وماما تبقى لازم مجهزة كل حاجة كان بيحب النظام جدًا، حتى المياه كانت له إزازة خاصة، وقبل ما يمشي كان لازم يبقى موصي على الغدا».

وأضافت أن النظام كانت أكثر صفة تميزه: «كان منظم في كل حاجة في حياته حتى علاقته بينا، ومكانش بيحب أي حاجة تزعجه، والشغل بالنسبة له بيحبه زي ما بيحب بيته جدًا وأحفاده وبيهتم بيه جدًا، وطبعه خجول ورقيق ومش بيحب المواجهة بيحب الحياة تكون سلسة حتى كان بيعتمد علينا في المواقف العنيفة، كان عصبي بس لما كبر بقى هادي بس حتى عصبيته بطيبة».

وحكيت نجلاء أيضًا أنه كان متدينا جدًا بطبعه ويهتم بشهر رمضان جدًا: «أنا كلي حب واعتزاز أن والدي حسن مصطفى، شكرًا لأنك بابا علمتني التواضع والاعتزاز واهتم بتعليمي وأكون إنسانة واضحة في حياتي يارب نكون عند حسن ظنك».