بحث حالات 100 من الأسر الأكثر احتياجا في الشرقية لإدخال المياه لهم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، بحثت حالة 100 من الأسر الأكثر احتياجا بقرى «قمرونة - الصنافين - كفر الصعايدة - العزيزية - شبرا العنب - سنهوت - عزبة مرعي» بمركز ومدينة منيا القمح.

بحث الحالات

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنّ إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية في الشركة، أجرت زيارات ميدانية وأبحاث حالات بمركز ومدينة منيا القمح، ونفذت زيارات لـ100 من الأسر رقيقة الحال في القرى السالفة وتم عمل أبحاث لها، لتوصيل المياه لهم.

تفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة

وتابعت الشركة أنّ عملية بحث الأسر الأكثر احتياجا تتم في إطار بروتوكول تعاون بين الشركة والمؤسسات والجمعيات الأهلية، وفي إطار تأكيد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بأنّ الشركة تقدم التسهيلات المتاحة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة.

التأكد من أحقية المستفيدين

من جانبها، قالت الدكتورة مي عزت، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، إنّ فريق المشاركة المجتمعية في الشركة يتأكد من أحقية المستفيدين من الوصلات من خلال البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة.