شيماء البرديني: «30 يونيو» أعادت للمرأة كرامتها بعد تهميش الجماعة الإرهابية لها

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ ثورة 30 يونيو كانت الخلاص من حكم الجماعة الإرهابية، وجاءت لتصحيح الأخطاء والكوارث التي شهدها عام حكم الإخوان، بحق المجتمع المصري عامة والمرأة خاصة، حيث عانت من التهميش وكانت هي والعدم سواء.

30 يونيو أعادت المرأة إلى وضعها الحقيقي

وأضافت البرديني خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنّ المرأة فازت بوضعها الذي تستحقه على مدار 11 عاما، واستعادت كرامتها ودورها المؤثر والشريك في الأحداث الكبيرة، موضحة أنّ المرأة هي التي صنعت الثورة مع الجيش والشرطة وأبناء الشعب المصري، ودفعت ثمن ما تم من تحرير الأرض من الإرهاب على مدار السنوات السابقة سواء في سيناء أو ربوع مصر كافة.

المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا

وتابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ المرأة وقفت في البرلمان تتحدث باسم الشعب، وعادت إلى منصة القضاء بقوة تستحقها ولم تكن لمجرد أنّها امرأة بل لأنها تستحق منصبها عن جدارة، موضحة أنّ المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا تحصل فيه على كامل حقوقها وتتقلد المناصب ويتم تمكينها بكل الطرق.