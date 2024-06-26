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إقالة المسئول عن الحملة الميكانيكية ببنها في جولة مفاجئة للمحافظ

كتب:

حسن صالح
11:57 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
جولة محافظ القليوبية ببنها

جولة محافظ القليوبية ببنها

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، موقف المعدات والسيارات بمركز بنها للتأكد من أعمال الصيانة في جولة مفاجئة لمتابعة سير العمل بالحملة الميكانيكية بالموقف.

عدم الاهتمام بنظافة السيارات

وخلال الجولة، لاحظ الهجان عدم الاهتمام بنظافة السيارات والمعدات المتواجدة بالحملة، إضافة إلى تجاهل إصلاح المعدات وتكهينها خارج الحملة، لذا وجه بإقالة المسئول عن الحملة الميكانيكية وتحويل العاملين والسائقين بها إلى التحقيق.

تنفيذ خطة التطوير الشاملة والاستغلال الأمثل 

وأصدر المحافظ، تعليماته بسرعة تنفيذ خطة التطوير الشاملة والاستغلال الأمثل للمركبات والمعدات التي يمتلكها مجلس مدينة بنها وتجهيزها لرفع مستوى النظافة بالشوارع، فضلاً عن حصر وفحص جميع المعدات الخاصة بالحملة الميكانيكية وإعداد تقرير فني عن موقفها الحالي حفاظاً على المال العام. 

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