مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة الغربية.. تنسيق القبول

تنتشر مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة الغربية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتستقبل هذه المدارس طلاب الشهادة الإعدادية من البنين والبنات، وتوفر مدارس التمريض في الغربية برامج تعليمية متخصصة تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة في مجال الرعاية الصحية، مما يُساهم في تجهيز الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة للعمل في القطاع الصحي، وتسعى هذه المدارس إلى دعم النظام الصحية المحلية وتوفير فرص عمل مُستقبلية لطلابها في مجال التمريض والرعاية الصحية.

مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة الغربية

وأعلنت مديرية الصحة بالغربية تنسيق التمريض 2024 لمدارس البنين والبنات بعد الشهادة الإعدادية، والشروط الواجب توافرها من أجل قبول الطالب والطالبة في مدارس التمريض المُتواجدة في مدن ومراكز المحافظة، التي تُعد جُزءاً أساسياً من البنية التحتية الصحية في المنطقة، حيث تُوفر برامج تعليمية مُتخصصة تستهدف تأهيل الطلاب لمُمارسة مهنة التمريض بكفاءة ومهنية.

شروط مدارس التمريض 2024 في الغربية

- حصول الطالب والطالبة على الشهادة الإعدادية 2024.

- عمر الطالب والطالبة لا يقل عمره 15 عاما، ولا يتجاوز الـ 18 عاما، مع العام الدراسي الجديد.

- من سكان المحافظة والمركز التي بها المدرسة.

- اجتياز اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي، بما لا يقل عن 70% في كل مادة.

- اجتياز الكشف الطبي.

أماكن مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في الغربية

وكشفت مصادر في مديرية الصحة بالغربية، أن المحافظة بها 9 مدارس تمريض للبنات في مدن قطور وطنطا وبسيون وسمنود والمحلة وزفتى والسنطة وكفر الزيات، ومدرسة تمريض واحدة للذكور، في طنطا، وسيتم اختيار أعلى المُتقدمين بالمجموع، حيث أن المدرسة الواحدة لا يزيد عدد طلابها عن 30 طالبا، وتنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 الغربية هذا العام يبدأ من مجموع 263 درجة، ويتم اختيار الطلاب أصحاب أعلى الدرجات.