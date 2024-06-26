تنسيق مدرسة إيفرجرو للتكنولوجيا التطبيقية 2024.. الشروط وطريقة التقديم

تزامنا مع ظهور تنسيق الثانوي العام ومدارس التعليم الفني، يهتم العديد من الطلاب والطالبات لمعرفة تنسيق مدرسة إيفرجرو للتكنولوجيا التطبيقية 2024، التي فتحت أبوابها لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة، حيث تُؤهلهم إلى سوق العمل فور تخرجهم والاعتماد على التدريب العملي طوال فترة الدراسة.

وتعتبر الالتحاق بالمدارس الدولية فُرصة لخوض تجربة حياتية مُتكاملة تُؤهلك للمُنافسة في السوق العالمية وتحقيق أحلامك الكبيرة، وتعد مدرسة إيفرجرو للتكنولوجيا التطبيقية إحدى المدارس الدولية التي تفتح أبوابها لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية وتكون أحد بدائل الثانوي العام، إذ يمكن الدراسة بها مجانا.

تنسيق مدرسة إيفرجرو للتكنولوجيا التطبيقية 2024

وكشفت المحافظة أن تنسيق مدرسة إيفرجرو للتكنولوجيا التطبيقية 2024 والموجودة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، هو 220 درجة، وأن تكون مادة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة في الشهادة الإعدادية، وتفتح المدرسة أبوابها للتقديم خلال هذه الأيام من جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت مدرسة إيفرجرو أن عدد الدراسة بها تصل 3 سنوات، ويتخصص الطالب في تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة، وتتوفر فرص عمل للخريجين في مصانع صناعة الأسمدة، أو العمل في مصانع الحديد والصلب، أو العمل في مصانع صناعة الأسمنت.

طريقة التقديم بمدرسة إيفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وأضافت أن شروط القبول بمدرسة إيفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الموجودة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، هي أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وأن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي.

مميزات مدرسة إيفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

1- نظم جودة وفقا للمعايير الدولية.

2- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك من القطاع الخاص.

3- فرص عمل للتعيين في شركات الشريك من القطاع الخاص بعد التخرج للمتميزين.

4- تعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجال التخصص محليا ودوليا، وتوفير الزي المدرسي.

5- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي خارج المدرسة.

6- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب إلى مكان التدريب.

7- الدراسة بيئية تكنولوجيا تواكب أحدث التطورات العالمية.

8- أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

9- أنشطة بناء الشخصية في ريادة الأعمال الإرشاد والتوجيه المهني والموسيقى والدراما والرسم.

10- مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

شروط التقديم في مدرسة إيفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في شهر أكتوبر المقبل.

ألا يقل مجموع الطالب عن 220 درجة في الشهادة الإعدادية.

ألا تقل مادة اللغة الإنجليزية عن 48 درجة.

التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.