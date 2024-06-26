أبرزهم «الاتكاليون».. استشاري نفسي يكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإدمان

قال الدكتور نور أسامة، استشاري نفسي وتعديل سلوك، إن هناك أشخاصًا أكثر قابلية للإدمان مقارنة بغيرهم، متابعا: «دائما أقول إننا بحاجة إلى حقيبة إسعافات سلوكية لكل الطوارئ السلوكية التي قد تتطرأ على الأسرة».

شخصية لديها استعداد للإدمان

وأضاف «أسامة»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «من أبرز الشخصيات التي يكون لديها استعداد لتعاطي المواد المخدرة التي تتسم بـ(الاتكالية أو الاعتمادية)، أي التي تُلبي لها كل الاحتياجات منذ الصغر، إذ يعرضه للإصابة بما يُعرف بـ(اضطراب التعلق المرضي) بمعني أن الشخص يخاف من انسحاب الأب أو الأم بسبب مثلا السفر أو ولادة طفل جديد داخل الأسرة، وبالتالي لم يعد الشخص محور اهتمام الأسرة، فهذا الأمر يجعل الإنسان يلجأ إلى دائرة الأصدقاء».

وتابع: «الأمم المتحدة أكدت أن أكثر من 80% من المراهقين الذين انجذبوا للمخدرات كانوا بسبب أصدقائهم، إذ كان هناك يوجد فجوة في الأسرة».