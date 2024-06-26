الفريق أسامة عسكر يلتقي رئيس هيئة أركان جيش جمهورية إفريقيا الوسطى

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول زفرين مامادو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، إذ أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عمق علاقات الشراكة التي تجمع القوات المسلحة المصرية ونظائرها بالدول الشقيقة والصديقة، مشيداً بتنامي آفاق التعاون بين البلدين على نحو يلبي المصالح المشتركة في المجالات العسكرية والتدريبية.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر وإفريقيا الوسطى، مشيداً بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الأفريقية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.