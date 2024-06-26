هل يجوز إلغاء التوكيل في أي شهر عقاري أم يقتصر على مصدره فقط؟.. محام يجيب

الوكالة هي العلاقة التي يلتزم فيها الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب موكله، وفيها يضع الأخير بعض أو كل أملاكه تحت تصرف الوكيل لكي يخول له إدارتها في الحدود المكلف بها، وتكون الوكالة محددة بأشياء منوص عليها في التوكيل.

توكيل صادر من شهر عقاري مميكن

قال بسام أبورحمة المحامي، إنه يمكن للوكيل أن يلغي التوكيل لموكله، ولكن يجب أن نفرق بين أن يكون التوكيل صادرا من شهر عقاري مميكن أو شهر عقاري عادي، مشيراً إلى أنه في حالة صدوره من شهر عقاري مميكن يمكن إلغاؤه من أي شهر عقاري.

توكيل صادر من شهر عقاري عادي

وأضاف أبورحمة في تصريحات لـ«الوطن»، «أما إذا كان التوكيل صادراً من شهر عقاري عادي فيلزم التوجه إلى الشهر العقاري الذي صدر منه التوكيل حتى يتسنى لمن أصدره أن يلغيه، موضحاً أنه إذا تضمَّن التوكيل عدم إلغائه إلا في حضور الطرفين فلا يلغي إلا إذا تواجد طرفا التوكيل.

إجراءات إلغاء التوكيل

واستكمل المحامي، أن إجراءات إلغاء التوكيل لا تحتاج سوى بطاقة الوكيل وصورة من التوكيل أو رقمه وطلب الإلغاء الذي يقدم إلى الموظف المختص، مع مراعاة إبلاغ من ألغي له بتسليمه صورة من الإلغاء أو إرساله في بريد موصى عليه بعلم الوصول حتى ينتج الإلغاء أثره.