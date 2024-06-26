تنسيق الصنايع 2024 بعد الإعدادية بالمحافظات.. اعرف مجموعك هيدخلك إيه

اعتمد محافظو نحو 23 إقليمًا تنسيق الصنايع 2024 بعد الإعدادية بالمحافظات، إذ جرى تحديد الحد الأدنى للقبول بها ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2024 بالتزامن مع اعتماد الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2024، بينما ما يزال طلاب 4 محافظات يترقبون إعلان التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء تنسيق التمريض 2024 أو الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن تنسيق الصنايع 2024 بعد الإعدادية في جميع المحافظات التي تم إعلانها رسميًا، وكذلك مؤشرات المحافظات التي لم تعلن التنسيق بعد.

تنسيق الصنايع 2024 الشرقية

واعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق الدبلومات الفنية 2024، حيث يتراوح تنسيق الصنايع 2024 الشرقية من 140 درجة وحتى 245 درجة، إذ جاء كالآتي:

تنسيق الصنايع 2024 محافظة الدقهلية

وفيما يخص تنسيق الصنايع 2024 محافظة الدقهلية، فإنّ نظام 5 سنوات يبدأ من 210 درجة والخدمات نظام 3 سنوات نحو 165 درجة، والتعليم المزدوج فإنّ صيانة الأجهزة الطبية 250 درجة، والتبريد والتكييف 220 درجة، والتركيبات الكهربية 200 درجة، والسيارات 210 درجة والإلكترونيات الكهربية 175 درجة، وميكانيكا التركيبات 175 درجة، والملابس الجاهزة 160 درجة، والمساعد الفني الإداري 160 درجة، والوجبات السريعة 170 درجة، والزراعي المزدوج 160 درجة.

تنسيق الصنايع 2024 محافظة القليوبية

ويختلف تنسيق الصنايع 2024 محافظة القليوبية من مدرسة لأخرى ومن مركز لآخر، إذ يأتي كما يلي:

تنسيق الصنايع 2024 القاهرة بنات

ويأتي تنسيق الصنايع 2024 القاهرة بنات كما يلي:

- 180 درجة لمدارس ناصر، ورقي المعارف، وسميرة موسى الثانوية الصناعية بنات.

- 185 درجة لمدارس السلام والقاهرة الصناعية بنات، والسيدة نفيسة الإلكترونية بنات.

- 190 درجة لمدارس طلعت حرب، وباب الشعرية، والعباسية، والشيخ زايد، والسيدة زينب، والمعادي، والسيدة خديجة أم المؤمنين، وحلوان، و15 مايو الثانوية الصناعية بنات.

- 200 درجة لمدرسة المرج الثانوية الصناعية بنات.

- 160 درجة لتخصص الملابس الجاهزة للتعليم والتدريب المزدوج بمدارس رقي المعارف، وناصر، والسلام، وباب الشعرية، والقاهرة، والمعادي، وتحيا مصر بالأسمرات، و15 مايو، والزاوية الحمراء، والسيدة حنفية السلحدار.

مجموع الصنايع من كام 2024؟

ويبدأ مجموع الصنايع 2024 في مختلف المحافظات من 140 درجة، ويختلف الحد الأدنى للقبول من مدرسة لأخرى، وللبنين عن البنات، وفقًا للتنسيق المعلن من كل محافظة على حدة.

مدرسة الجيزة الكهربية بتقبل من كام؟

ويطرح العشرات من الطلاب سؤالًا حول مدرسة الجيزة الكهربية بتقبل من كام، وهو ما أوضحته محافظة الجيزة في بيان لها، إذ بلغ الحد الأدنى للقبول في مدرسة الجيزة الكهربية ثانوي صناعي بنين وإعداد مهني من 230 درجة.

تنسيق الصنايع 2024 بعد الإعدادية

ويأتي تنسيق الصنايع 2024 بعد الإعدادية في جميع المحافظات كالآتي:

- تنسيق الصنايع 2024 البحيرة.. يبدأ من 190 درجة.

- تنسيق الصنايع 2024 الفيوم.. يبدأ من 140 درجة نظام 3 سنوات، والتعليم والتدريب المزدوج صناعي 215 درجة.

- تنسيق الصنايع 2024 بني سويف.. يبدأ من 170 درجة، وللخدمات من 150 درجة، و175 درجة للعسكرية.

- تنسيق الصنايع 2024 المنيا.. 142 درجة، و140 درجة في مدارس التعليم والتدريب المزدوج.

- تنسيق الصنايع 2024 أسيوط.. لم يتم إعلانها بعد.

- تنسيق الصنايع 2024 قنا.. لم يتم إعلانها بعد.

- تنسيق الصنايع 2024 سوهاج.. يبدأ من 150 درجة.

- تنسيق الصنايع 2024 الوادي الجديد.. يبدأ من 140 درجة، ويختلف من إدارة تعليمية لأخرى.

- تنسيق الصنايع 2024 أسوان.. يبدأ من 140 درجة في المرحلة الأولى بمدارس التعليم الفني والمهني والخدمات فني.

- تنسيق الصنايع 2024 الأقصر.. يبدأ من 180 درجة.

- تنسيق الصنايع 2024 الإسماعيلية.. 230 درجة للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، و230 درجة للمعدات الثقيلة قسم لوجستيات، و220 درجة تخصص معدات ثقيلة، و215 درجة للأقسام الميكانيكية، و215 درجة للمهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين، و210 درجة للزخرفية الصناعية بنات، و224 درجة للبنات الكهربية جميع التخصصات عدا التجميل 205 درجة، و208 للمعمارية الصناعية العسكرية بنين، و205 للسلام الخزفرفية الصناعية العسكرية بنين.

- تنسيق الصنايع 2024 السويس.. 230 درجة للفنية المتقدمة للبنات، و210 للبنين، و195 درجة للصناعات البحرية العسكرية بنين، و145 درجة للتعليم الصناعي نظام 3 سنوات عام، و141.5 درجة للتعليم الصناعي نظام 3 سنوات مهني، و200 درجة للبنين في التعليم المزدوج، و165 درجة للبنات.

- تنسيق الصنايع 2024 المنوفية.. يبدأ من 195 درجة ويختلف من مدرسة لأخرى، ومن تخصص للثاني.

- تنسيق الصنايع 2024 الجيزة.. يبدأ من 185 درجة، ويختلف من مدرسة لأخرى.

- تنسيق الصنايع 2024 كفر الشيخ.. يحدد طبقًا لكل مدرسة.

- تنسيق الصنايع 2024 شمال سيناء.. تبدأ من 140 درجة وتختلف من إدارة تعليمية ومدرسة لأخرى.

- تنسيق الصنايع 2024 جنوب سيناء.. يبدأ من 205 درجة بمدارس طور سيناء، و195 درجة بمدارس رأس سدر ونويبع ودهب، و176 درجة لمدارس أبورديس، و140 درجة لمدارس أبوزنيمة.

- تنسيق الصنايع 2024 الإسكندرية.. يحدد لكل مدرسة على حدة وفقًا للفصول والورش والمعامل المتاحة.

- تنسيق الصنايع 2024 الغربية.. يبدأ من 170 للصناعي بنين 3 سنوات، و160 للتعليم المزدوج، 180 للصناعي بنات 3 سنوات.

- تنسيق الصنايع 2024 البحر الأحمر.. لم يتم إعلانها حتى الآن.

- تنسيق الصنايع 2024 مطروح.. لم يتم إعلانها حتى الآن.