فتح باب التقديم في مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا

أعلنت مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا، بالتعاون مع مجموعة «الأهلي الزراعية» وصندوق «تعليم حياة»، فتح باب التقديم للعام الدراسي 2024-2025.

وتهدف المدرسة، الواقعة في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، إلى تخريج كوادر متميزة في مجال التكنولوجيا الزراعية، مؤهلة للعمل في مختلف قطاعات هذا المجال الحيوي.

مميزات مدرسة نهر الخير التطبيقية

ولمدرسة نهر الخير التطبيقية عدة مميزات، منها:

- حصول الطالب على شهادة مصرية معترف بها دوليا، وتتيح هذه الشهادة للخريجين فرصا واسعة للعمل محليًا ودوليًا.

- التدريب العملي المكثف حيث توفر المدرسة لطلابها فرص مميزة للتدريب العملي في مزارع الشريك الصناعي، مما يسهم في صقل مهاراتهم العملية واكتساب خبرات واقعية في مجال الزراعة.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التعليم بالمنيا فضل عدم ذكر اسمه لـ«الوطن»، إن مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، وتشمل تخصصات الهندسة الزراعية، والأراضي والمياه، والاقتصاد الزراعي، والبساتين، والمحاصيل الزراعية، والإنتاج الحيواني والداجني.

مواد علمية وفنية متخصصة

ويشمل المنهج الدراسي مواد أساسية في العلوم والثقافة، إضافة إلى مواد علمية وفنية متخصصة في مجال التخصص، يتميز المنهج بدمج النظرية مع التطبيق العملي من خلال التدريبات في مزارع الشريك الصناعي.

وتتيح المدرسة لخريجيها فرص مميزة للتعيين في مزارع الشريك الصناعي، كما تؤهلهم الشهادة التي يحصلون عليها للعمل في مختلف قطاعات مجال الزراعة، كما توفر الزي المدرسي للطلاب، وإقامة للطلاب القادمين من خارج محافظة المنيا.

شروط التقديم في مدرسة نهر الخير

وتشمل شروط التقديم أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024، وألا يقل مجموع الطالب عن 190 درجة، وأن يكون الطالب من سكان إحدى محافظات المنيا، بني سويف، أسيوط، وألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.

ويتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.