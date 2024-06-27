صحيفة عبرية تكشف فساد نتنياهو.. أنفق 173 ألف شيكل على منزله فقط

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن نفقات رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو على منزليه والتي بلغت آلاف الدولارات من أموال دافعي الضرائب، إذ تمت صيانة حمام السباحة في فيلا رئيس الوزراء في قيصرية بـ22 ألف شيكل في عام 2023، فيما بلغت بلغت تكاليف خدمات الحدائق التي استفادت منها عائلة نتنياهو 77 ألف شيكل، بما في ذلك «تنقية المنصة»، فضلًا عن 50 ألف شيكل لشراء منتجات كهربائية ومنسوجات ومنتجات متنوعة للمنازل التابعة للعائلة في القدس وقيصرية.

البيانات سلمت للمحكمة يوم الإثنين الماضي

وأفادت الصحيفة بأنَّ هذه المعلومات تمّ الحصول عليها يوم الاثنين الماضي ضمن ملفات الاستئناف المقدم ضد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تمّ تقديمه عن طريق المحامي يارون حنين شاملة تواريخ تسجيل النفقات.

وتابع التقرير أنَّه في غضون 3 أيام بعد أحداث 7 أكتوبر، تمّ تسجيل شراء للمعدات وأدوات المطبخ لشقة نتنياهو في شارع دير العزة في القدس بقيمة 23 ألف شيكل، أي في التوقيت الذي الذي شهد عدم العمل وعدم السماح للموظفين بالوصول إلى المكتب، كما أنَّه بعد أسبوعين تمّ شراء معدات مطبخ أخرى بقيمة 1000 شيكل، تم شراء مكيف هواء جديد للمنزل في قيصرية بقيمة 1.700 شيكل في ديسمبر، وأصبح من الواضح أنَّ الدولة تتحمل تكاليف كل شيء لرئيس الوزراء وعائلته في كلا المنزلين معًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ مصروفات عائلة نتنياهو أعلى بكثير من مصروفات أي منزل متوسط في إسرائيل وبالتالي ما يحدث هو تكاليف كبيرة تتحملها الدولة لصالح عائلة نتنياهو، بما في ذلك تكاليف الصيانة والتجديد للممتلكات الخاصة بهم، بالإضافة إلى تكاليف المنتجات والخدمات المنزلية.

مصروفات إضافية

كما اشترت الدولة منتجات كهربائية ونسيجية لعائلة نتنياهو بقيمة 49 ألف شيكل. وبجمع الأرقام الواردة في التقرير بلغت المصروفات نحو 173 ألف شيكل.