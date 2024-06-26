تحذير من ظاهرة جوية تستمر لمدة 7 أيام.. نصائح لتجنب أضرارها.. عاجل

حذرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، من ظاهرة جوية تضرب البلاد لمدة 7 أيام متواصلة، ترافق ارتفاع درجات الحرارة، موجهة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مجموعة من النصائح والمحاذير لتجنب أضرار تلك الظاهرة.

ظاهرة جوية تضرب البلاد لمدة 7 أيام

توقعت الأرصاد نشاطا ملحوظا في حركة الرياح بداية من غد الخميس، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، بداية من يوم الجمعة، في حين تستمر الرياح إلى يوم الثلاثاء المقبل، أي تمتد إلى نحو 7 أيام متواصلة.

ويسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نصائح للتعامل مع الرياح

ووجه محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للتعامل مع ظاهرة نشاط الرياح، أبرزها:

الحرص على متابعة النشرات الجوية بصفة دورية.

وجب على مرضى الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية ضرورة ارتداء الكمامات في حالة الخروج.

يوجب على المسافرين الانتباه من احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

العمل على إغلاق النوافذ والأبواب جيدًا لمنع دخول الأتربة إلى الداخل.

كما وجهت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية، بعض النصائح والإرشادات للتعامل مع تقلبات الطقس، إلى جانب تغير في درجات الحرارة ومنها: