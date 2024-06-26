طموح استمرار «بايدن» يصطدم برغبة «ترامب» في العودة لرئاسة أمريكا.. الطريق إلى البيت الأبيض (ملف خاص)

يتوجه الأمريكيون فى شهر نوفمبر المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم للولايات المتحدة، حيث يُعتبر الشخص الذى يشغل منصب الرئيس فى البيت الأبيض له تأثير كبير على حياة الناس داخل الولايات المتحدة وخارجها، وتثير هذه الانتخابات اهتماماً كبيراً ويتابع الجميع نتائجها.

وستُجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وسيبدأ الفائز فى هذه الانتخابات فترة رئاسية تستمر لأربع سنوات فى البيت الأبيض، اعتباراً من يناير 2025.

وتُعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024 هى رقم 60، حيث تُجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية كل 4 سنوات، وهى أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقاً لإعادة توزيع التعداد السكانى بعد عام 2020.

ويخوض السباق المحموم إلى البيت الأبيض، كل من الرئيس الحالى جو بايدن المرشح لولاية ثانية عن الحزب الديمقراطى، مع كامالا هاريس كنائبة له، والرئيس السابق دونالد ترامب ممثلاً للحزب الجمهورى، ومن المقرر أن يتم تنصيب الفائز فى الانتخابات الرئاسية 2024 رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية فى 20 يناير 2025.