هل يلتزم الأب بدفع الفواتير الشهرية لمسكن حضانة صغاره؟

قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية، إن مسكن الحضانة هو المكان الذي تم فيه الزواج، بعد أن تتمكن منه المطلقة منفرده بعد الطلاق لكي تربي فيه صغارها.

وأضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«لوطن»، أن الزوج ملتزم بتسليم مسكن الزوجية لطليقته بشكل كامل من فرش وغطاء وأثاث حتي يكون صالحاً لحضانة أطفاله.

الزام الزوج بدفع الفواتير

وأوضح المحامي أنه فيما يخص فواتير الماء والكهرباء والغاز والتليفون الأرضي، فالزوج ملزم بدفعها لطليقته، وذلك نظراً لأنها من ملحقات العين الخاصة بمسكن الزوجية والتي لا يمكن الانتفاع بالعين دونها، مشيراً إلى أن الزوج في هذه الحالة له الاختيار بين أن يدفع ثمن الفواتير مباشرة أو أن يعطي طليقته قيمتها.

أحكام صدرت لصالح الزوجة في هذا الشأن

واستكمل المحامي أن هناك أحكام عديده صدرت في هذا الشأن بإلزام الزوج بدفع الفواتير الشهرية للزوجة، ومنها ما أصدرته الدائرة «3» لشؤون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة، بالزام الزوج بمصاريف مرافق مسكن الزوجية «كهرباء + مياه + غاز + تليفون أرضى + صيانه عقار».