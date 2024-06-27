موسى أبو مرزوق: أمريكا لا تريد توسيع الصراع

علق موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على زيارة يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية، موضحًا أنها ستأتي مخالفة لما يريده نتنياهو والذي يسعى لمخاطبة الكونجرس في الأيام المقبلة.

الغضب المشتعل داخل البيت الأبيض

وشدد «أبو مرزوق»، خلال لقاء خاص له عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الإدارة الأمريكية لا تريد توسيع الصراع وتريد وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب، ولكن في نفس الوقت ملزمة بأمن إسرائيل وتزودها بكل أدوات القتل.

وتابع: «نقطة ضعف الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعطي ولا تسمع، تعطي ولا تُحترم»، مشددًا على أنه إذا لم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا سريعًا بمستوى مد إسرائيل بالسلاح والذخيرة لن تستطيع أن تؤثر على نتنياهو.