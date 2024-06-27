الخشت يكشف آخر تطورات إنشاء المجمع الطبي لعلاج الأطفال.. الأكبر بالشرق الأوسط

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن من أبرز المشروعات التي تعمل عليها الجامعة في الوقت الحالي، إنشاء المجمع الطبي لعلاج الأطفال، ليكون الأكبر في الشرق الأوسط، على أرض جامعة القاهرة الدولية في مدينة السادس من أكتوبر، وهو نواة لقصر عيني جديد، مشيرا إلى الانتهاء من إنشاء 4 مبان على أعلى مستوى من الكفاءة وبالجهود الذاتية، وجاري العمل حاليًا في مرحلة «الإلكتروميكانيكال».

وأضاف الخشت، إن الجامعة تمتلك 25 مستشفى تضم كوكبة من عمالقة الطب في مصر والعالم وتقدم خدمات طبية متميزة وفريدة من نوعها، وتتنافس من أجل العمل على تطوير التعليم الطبي والارتقاء بالخدمات الطبية المُقدمة للمرضى، مشيرا إلى تحقيق الجامعة إنجازات كُبرى في تطوير المستشفيات، سواء على مستوى التطوير والإحلال أو إنشاء مستشفيات جديدة.

تطوير مستشفى أبو الريش المنيرة لعلاج الأطفال

نوه الخشت، خلال افتتاح عددا من مشروعات التطوير والإحلال والتجديد بمستشفى أبو الريش المنيرة لعلاج الأطفال بتكلفة إجمالية بلغت نحو 250 مليون جنيه، بأن جامعة القاهرة لديها أكبر مستشفى للطوارئ فضلا عن رفع كفاءة مستشفى الباطنة مع تطوير مستشفيات قصر العينى بتكلفة 2 مليار و150 مليون جنيه من الموارد الذاتية.

نقلة نوعية فى تطوير مستشفيات جامعة القاهرة

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن عمليات التطوير تمت من خلال الجهود الذاتية دون تحميل الدولة أي تكاليف، ودون توقف الخدمات الطبية اليومية المُقدمة للأطفال المرضى المترددين على المستشفى.

تطوير وتحديث شامل لأبو الريش المنيرة

أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن مستشفى أبو الريش المنيرة تمثل معقل تخصص طب الأطفال وتضم كوادر طبية متميزة في كل التخصصات، وتستقبل جميع الحالات المرضية من الأطفال من مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن المستشفى لم تشهد هذا الحجم من أعمال التطوير الضخم من غرف الإقامة والرعايات وغيرها إلا في عهد الدكتور محمد الخشت.

وأوضح الدكتور شريف الأنواري مدير مستشفى أبو الريش المنيرة، أن المستشفى شهدت عمليات تطوير وإحلال ضخمة خلال عامين، وبتوجيه ومتابعة مستمرة من الدكتور محمد الخشت، حيث تم تجديد عدد من الأدوار الكاملة بالمستشفى وإعادة تشغيلها مرة أخرى بعد توقفها لعدة سنوات، من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى، وزيادة حجم الخدمات الطبية المُقدمة للأطفال على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز بالمجان.

وأجرى الدكتور محمد الخشت جولة في مستشفى أبو الريش المنيرة، افتتح خلالها أحدث أعمال التطوير والتجديد حيث تضمنت الافتتاحات، وحدة الرعاية المركزة بالدور السابع، والتي تضم جميع الحالات الحرجة من كل التخصصات، وهي مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، وتقدم الرعاية لأكثر من ألف طفل سنويا، وتضم 29 سريرا بزيادة 200%.

وشملت الافتتاحات، وحدة عامة بالدور السادس تضم 30 سريرا، بالإضافة إلى رعاية متوسطة تضم 6 أسرة، ووحدة عامة بالدور الخامس تضم 29 سريرًا في جميع التخصصات ويوجد بها وحدة الأعصاب وتضم 6 أسرة بأحدث التجهيزات، حيث تم إحلالها وتجديدها بالكامل، بالإضافة إلى وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بالدور الرابع، وتضم 24 سرير إقامة مع غرفة عزل و4 كبسولات لزرع النخاع وتم إحلالها وتجديدها بالكامل لتخدم مرضى أمراض الدم المزمن، ويتم فيها عمليات زرع النخاع للأمراض الحميدة التي تصيب النخاع العظمي.

وشهد المستشفى إحلال وتجديد 6 غرف عمليات وتجهيز الرعاية المركزة للجراحة و رعاية زراعة الكلى وتم عمل متوسط 300 عملية شهريا و20 عملية زراعة كلى سنويًا، كما تم إحلال وتجديد 8 مصاعد تخدم جميع أقسام المستشفى، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطة الغازات الطبية بالكامل بأحدث المحطات، وشراء تنك أكسجين بسعة لترية 10 آلاف لتر، وإحلال وتجديد الغلايات لتوفير المياة الساخنة للأطفال وهي غلايات عملاقة تخدم جميع وحدات المستشفى.