«الأرصاد» تحذر من الرطوبة اليوم.. تصل لـ90% على السواحل الشمالية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع نسب الرطوبة اليوم الخميس على مختلف أنحاء البلاد، لتصل إلى 90% على بعض المناطق مما يعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لتتخطى درجة الحرارة المحسوسة الـ40 درجة على أغلب الأنحاء ابتداء من القاهرة الكبرى حتى جنوب الصعيد.

نسب الرطوبة المتوقعة اليوم

وأوضحت الهيئة نسب الرطوبة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري

نهارا: من 20 إلى 30%.

ليلا: من 75 إلى 80%.

السواحل الشمالية

نهارا: من 45 إلى 50%.

ليلا: من 85 إلى 90%.

شمال الصعيد

نهارا: 20- 25%.

ليلا: 55- 65%.

جنوب الصعيد

نهارا: 15- 20%.

ليلا: 30- 35%.

طقس اليوم على المحافظات

ويسود اليوم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم الأنحاء، حارًا على غالبية الأنحاء ليلا، معتدلًا على السواحل الشمالية، كما ترتفع درجات الحرارة العظمى والمحسوسة لتصل على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة للعظمى و41 درجة للمحسوسة، وتتخطى ذلك على جنوب الصعيد لتصل إلى 45 درجة مئوية، وإليك درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم على جميع المحافظات: