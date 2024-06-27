توفير 3162 وظيفة في 12 محافظة.. و«العمل»: التقديم حتى نهاية يوليو

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، تفاصيل نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تعلن فيها الوزارة عن فرص عمل جديدة في المحافظات، اليوم الخميس، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، موجها مديريات العمل في المحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير إلى لوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها تلقت طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 3162 وظيفة متوفرة الآن في عدد من التخصصات، منها وظائف لأصحاب القدرات الخاصة «ذوي الهمم»، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقا للحد الأدنى للأجور، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

التقديم على الوظائف حتى نهاية يوليو

وأوضحت أنّ التقديم على هذه الفرص الجديدة تبدأ من اليوم وحتى نهاية يوليو المقبل، وذلك عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر، أو مديريات العمل في المحافظات أو أرقام وعنوان الشركات المرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

وأشارت إلى أن الوظائف متوفرة في 12 محافظة، هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، سوهاج، البحيرة، الغربية، أسيوط، قنا، الوادى الجديد، جنوب سيناء، الشرقية، وفي تخصصات مسؤول ائتمان، ومسؤول سلامة وصحة مهنية، ومحاسبين، وبائعين، ومشرف خطوط إنتاج، ومنسقين ميدانيين، وباحث إجتماعي، وأخصائي تمويل، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائي وزراعي، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ودليفرى وتسليم، وبودي جارد، وتدخل سريع، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وبائعين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وظائف لذوي الهمم

كما تضم الوظائف فرص عمل لذوى همم في المحافظات، لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل.