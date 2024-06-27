موعد فتح باب التقديم لمدارس التمريض في الغربية.. الأيام والشروط

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، موعد التقديم في مدارس التمريض الموجودة في مدن ومراكز المحافظة، وذلك لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية 2024، وأيضا الشروط الواجب توافرها ودرجات تنسيق تمريض 2024 الغربية.

تنسيق تمريض الغربية 2024

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إدارة التدريب والمدارس، أعلنت عن فتح باب القبول في مدارس التمريض يوم السبت 6 يوليو المقبل، وذلك بحد أدنى 260 درجة، وتم وضع جدول لقبول الأوراق وفقا للمجموع وهو كالتالي:

- من مجموع 280 - 275 درجة يقدم يومي 6، 7 يوليو.

- من مجموع 274 - 268 يقدم يومي 8، 9 يوليو.

- من مجموع 267 - 260 يقدم يومي 10، 11 يوليو.

- 13 و14 يوليو للمتخلفين عن الأيام السابقة.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية اختبارات تنسيق تمريض 2024 بمدارس الغربية، مشيرا إلى أن الطالب والطالبة لا يعد مقبولا إلا بعد انتهاء إجراءات التنسيق وقبول الأعلى مجموعا، فكل مدرسة تمريض من الـ10 مدارس على مستوى المحافظة، تقبل بين 25-30 طالبا فقط.

وأشار إلى أن الطالب يخضع للعديد من الإجراءات والاختبارات وهي كالتالي:

- اختبار شخصي

- كشف الهيئة

- اختبار الإملاء

- اختبار اللغة الإنجليزية

- اختبار الحاسب الآلي

- الاختبار النفسي

- الكشف الطبي.

تنسيق التمريض 2024.. شروط المؤهل الدراسي

وأوضح أنه في حالة إدراج الطلاب في التنسيق، يُحضر ولى الأمر ما يثبت أن الطالب والطالبة حاصل من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي على المؤهل الدراسي من الإدارة التعليمية التابع لها نفس المركز الإداري لمدرسة التمريض المقدم فيها الأوراق.