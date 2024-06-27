الرئيس السيسي يصدق على قرار جديد.. اعرف التفاصيل

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار بالموافقة على تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن «الليبور LIBOR» كسعر فائدة مرجعي واستبداله بـ«السوفر SOFR» وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

قرار الرئيس السيسي في الجريدة الرسمية

وأوضحت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26 الصادر اليوم بتاريخ 27 يونيو لسنة 2024 أنَّ ذلك القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وأبرمت اتفاقية التعديل بتاريخ 16 نوفمبر 2023، بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية (المستفيد)؛ والبنك الإسلامي للتنمية، إذ نصت على إتاحة قيد الطرفين بعض التعديلات على اتفاقيات التمويل مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية وشروطها ورهنا بها.