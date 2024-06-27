«دفاع النواب»: «30 يونيو» منعطف تاريخي أظهر معدن الشعب المصري

هنأ إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنّ 30 يونيو منعطف تاريخي في سجل التاريخ المصري الحديث، دُوّن بحروف من نور، وأظهر معدن الشعب المصري العظيم، الذي رفض اختطاف وطنه، وتبديد مقدراته، وأظهر شجاعة قائد وطني عظيم هو الرئيس السيسي.

30 يونيو منعطف تاريخي أظهر معدن الشعب المصري

وأكد وكيل دفاع النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أنّ 30 يونيو ستظل عنوانا للإرادة المصرية القوية التي لا تُقهر، وترسخ لقاعدة أزلية بأنّ مصر محفوظة بعناية الله، وبسواعد أبنائها الأبطال، منذ فجر التاريخ منذ مينا موحد القطرين وحتى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أنقذ وطنه في توقيت من أحلك الظروف التاريخية، ليؤكد أنّ مصر ستظل رايتها شامخة تُعانق السحاب، رغم كل التحديات والصعاب طالما أن قيادتها ويحكمها قائد عظيم من أنبل وأشرف الرجال.

ودعا إبراهيم المصري جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة والإصرار والعمل والإنتاج من أجل رفعة وطننا العظيم، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات لتحقيق التنمية والاستقرار في جميع ربوع وطننا الغالي مصر.