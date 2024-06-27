شروط القبول بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف موعد التقديم

أعلنت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، التفاصيل الكاملة للتقديم للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العام الحالي، وموعد التقديم لطلاب الدفعة الجديدة للعام الدراسي المقبل 2024/ 2025، وشروط التقديم والقبول.

وأكدت المدرسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن التقديم للدفعة الجديدة أول شهر يوليو المقبل، وسيكون إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

شروط التقديم مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024.

- لا يقل مجموعه عن 230 درجة- لا يقل مجموع اللغة الإنجليزية عن 80%.

- يُتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024.

شروط القبول مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.