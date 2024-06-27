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كاتب صحفي: تأهيل وتمكين الشباب محور استراتيجي في بناء الجمهورية الجديدة

كتب:

شريف سليمان
12:11 م | الخميس 27 يونيو 2024
تمكين الشباب

تمكين الشباب

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن المواطن أصبح يشعر بشكل واقعي بالانتقال من مرحلة الحديث والشعارات عن تمكين الشباب قبل العشر سنوات الماضية، إلى مرحلة التمكين الحقيقي ووجود إجراءات حقيقية لذلك، يمكن رصدها من خلال عدد من الملاحظات.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، وتقدمه الإعلاميتان لمياء حمدين ويارا مجدي، على قناة «إكسترا نيوز»، أن تأهيل وتمكين الشباب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي محور استراتيجي في بناء الجمهورية الجديدة، خاصة أن 60% من مكون الدولة المصرية من الشعب المصري من الشباب، وانتشر مصطلح «دولة شابة» خلال هذه السنوات.

الرئيس السيسي دشن جسرا للتواصل باستمرار مع الشباب

وتابع: «الشباب كتلة بشرية عملاقة يمكن إذا أحسن استثمارها واستغلالها ترقى بالمجتمع، وهو ما حدث مع الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، والرئيس السيسي دشن جسرا للتواصل باستمرار مع الشباب، والتعرف على مقترحاتهم بشأن تطوير الدولة المصرية، ما انعكس على تعيين العديد من النماذج الشبابية في مناصب معاوني الوزراء، كما أطلق الرئيس السيسي في عام 2015 البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بهدف وجود قاعدة قوية وغنية من مختلف الكفاءات الشبابية».

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