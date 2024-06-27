كواليس تعاون محمد البوغة وماجد المهندس في أغنية لو زعلان لأول مرة

يتعاون الشاعر الغنائي محمد البوغة للمرة الأولى مع النجم ماجد المهندس خلال الأغنية الدعائية لفيلم جوازة توكسيك التي تحمل اسم لو زعلان، وهي باللهجة المصرية وأول الأغاني التي يقدمها ماجد ضمن فيلم سينمائي.

كواليس أغنية لو زعلان من فيلم جوازة توكسيك

وأضاف البوغة، في بيان له، أنَّ الفنان ماجد المهندس معروف بطبيعته الهادئة واختياراته للأغاني الكلاسيكية والعاطفية ويتميز بشخصية غنائية تبرز في أعماله، موضحًا «أردنا كفريق عمل تقديم أغنية بلون مختلف عليه ليراه الجمهور في أغنية تحمل دلع وحب بشكل راقي يليق باستايله».

وتابع: «الأغنية تتماشى مع قصة فيلم جوازة توكسيك التي تدور في إطار كوميدي، والحمد لله ردود الأفعال عقب طرحها منذ ساعات، رائعة وهي مؤشر كبير لنجاحنا في تحقيق تلك المعادلة».

واستكمل: «أهتم أن تكون لي بصمة مختلفة مع كل عمل يقدم هذا دائمًا ما أفكر في تحقيقه، والفنان الجريء الذي لا يخشى تجربة ألوان مختلفة مثل ماجد المهندس يساعد على الإبداع».

تفاصيل أغنية لو زعلان لـ ماجد المهندس

أغنية لو زعلان من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغة، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، تسجيل صوت ماجد مهندس عمر صلاح، جيتار مصطفى نصر وطبلة أحمد عيادي وأكورديون وائل النجار وصولو كيبورد محمود شاهي وتسجيل ياسر أنور استوديو 5 ومن إنتاج محمد حامد وتوزيع ورنر ميوزك.

وتصدر هاشتاج ماجد المهندس لو زعلان تريند موقع إكس بعد طرح فيديو كليب الأغنية مساء أمس الأربعاء.

فيلم جوازة توكسيك من المنتظر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 3 يوليو المقبل، من بطولة النجمة ليلى علوي، وبمشاركة بيومي فؤاد، ومحمد أنور، وملك قورة، وتامر هجرس، وهيدي كرم، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.