الطريقة الصحيحة للتعاقد على خط محمول جديد.. كيف تستعلم عن أرقامك؟

يسافر العديد من المواطنين إلى محافظات أخرى غير المحافظات التي يقطنون بها، ويبحثون دائماً عن أسعار مكالمات ميسورة التكلفة، واتصال بيانات عالي الجودة والسرعة، وفي الأغلب يكون مزيج من الأثنين معاً، وذلك للحصول على شبكة جيدة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المدن الكبرى والوجهات السياحية، لذا دعنا نكتشف كيفية التعاقد على خط محمول.

وحرصا من الجهاز القومي لتنظيم اتصالات مصر لدعم حقوق المُستخدمين، وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة فائقة في السوق المصرية، أصدَر الجهاز عدة خطوات للتعاقد على خط محمول جديد وجاءت كالآتي:

كيفية التعاقد على خط محمول جديد

- توجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التي ترغب في شراء خط المحمول من خلالها.

- يجب عليك تقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية والخاصة بك لممثل الشركة.

- اقرأ بنود العقد جيدا لمعرفة حقوقك والتزاماتك.

- استلم نسخة من عقدك المُعتمد والتي تحمل بياناتك وبيانات الشركة كما تشمل توقيعك وتوقيع ممثل الشركة.

- تأكد أن النسخة بها ختم معتمد من الشركة.

للاستعلام عن الأرقام المُسجلة باسمك

- اعمل على تنزيل تطبيق My NATR من App Store أو Google Play وسجل حساب جديد بياناتك الصحيحة.

- الدخول على خدمات الأفراد بالتطبيق ثم الضغط على خدمة أرقامي.

- استخدم رقمك القومي المسجل بتعاقد الهاتف المحمول لمعرفة الأرقام المُسجلة باسمك.