رسميا.. تنسيق مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لتنسيق مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024، بقويسنا بمحافظة المنوفية، للحاصلين على الشهادة الإعدادية، بالشراكة مع مجموعة شركات ومصانع العربي.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى مميزات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

مميزات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعاييرالدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- أتوبيسات لنقل الطلاب للمدرسة ولأماكن التدريب.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير وجبة غداء.

تخصصات مدرسة العربي

- تكنولوجيا الكهرباء.

- تكنولوجيا التبريد والتكييف.

- تكنولوجيا الميكانيكا.

- اللوجيستيات.

المناهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط التقديم بمدرسة العربي بالمنوفية

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي على الموقع الرسمي لوزارة التربية 2024-2023.

- ألا يقل مجموعه عن 240 درجة.

- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية .

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاماً.

شروط القبول بمدرسة العربي بالمنوفية

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التى تضعها وزارة التربية والتعليم.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .