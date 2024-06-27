الفنان مصطفى منصور يتعرض لحادث سير مروع

تعرض الفنان مصطفى منصور لحادث سير مروع منذ قليل، وتحطمت سيارته بالكامل من الأمام، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والاطمئنان علي حالته الصحية.

تعرض مصطفى منصور لحادث سير

ونشر منصور صورة تحطم سيارته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وانهالت عليه التعليقات من الجمهور والفنانين للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية، وعلق على الحادث قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله»،

آخر أعمال مصطفي منصور

وكان آخر أعمال الفنان مصطفي منصور مشاركته فى مسلسل صوت وصورة مع الفنانة حنان مطاوع، والذي جرى عرضه في موسم الأوف سيزون وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.