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تنسيق مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025

كتب:

أميرة فكري
07:14 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
مدارس للتكنولوجيا التطبيقية - صورة أرشيفية

مدارس للتكنولوجيا التطبيقية - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025، وشروط التقديم القبول والتخصصات والمنهج  الدراسي ومميزات الالتحاق بالمدرسة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023-2024.

تنسيق مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم، التفاصيل الكاملة للتقديم  مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 وهي كالتالي: 

- الحصول علي شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرصة لتعيين الطلاب المتميزين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات تنقل الطلاب لأماكن التدريب.

شروط التقديم

 أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية لسنة 2023/2024.

- ألا يقل مجموع الطالب عن 200 درجة.

- يتاح التقديم للبنين من محافظات الشرقية، الإسماعيلية والقليوبية والدقهلية وميت غمر.

-ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 سنة في أكتوبر 2024.

التخصصات

- تخصص اللحام.

- تخصص صيانة المعدات الكهربية والميكانيكية.

- تخصص وتجميع وتشطيب.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي

 - العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

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بقلم أميرة فكري