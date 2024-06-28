تنسيق مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025
كتب:
أميرة فكري
07:14 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
مدارس للتكنولوجيا التطبيقية - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025، وشروط التقديم القبول والتخصصات والمنهج الدراسي ومميزات الالتحاق بالمدرسة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023-2024.
تنسيق مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025
وأكدت وزارة التربية والتعليم، التفاصيل الكاملة للتقديم مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 وهي كالتالي:
- الحصول علي شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.
- فرصة لتعيين الطلاب المتميزين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.
- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
- توفير الزي المدرسي.
- توفير أتوبيسات تنقل الطلاب لأماكن التدريب.
شروط التقديم
أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية لسنة 2023/2024.
- ألا يقل مجموع الطالب عن 200 درجة.
- يتاح التقديم للبنين من محافظات الشرقية، الإسماعيلية والقليوبية والدقهلية وميت غمر.
-ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 سنة في أكتوبر 2024.
التخصصات
- تخصص اللحام.
- تخصص صيانة المعدات الكهربية والميكانيكية.
- تخصص وتجميع وتشطيب.
شروط القبول
- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.
المنهج الدراسي
- العلوم الأساسية والثقافية.
- العلوم الفنية في مجال التخصص.
- التدريب العملي.