شروط القبول بمدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية وفرص العمل.. مدة الدراسة 3 سنوات
كتب:
رضوى هاشم
05:09 م | الخميس 27 يونيو 2024
المدارس التكنولوجية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة تنسيق مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية وشروط القبول للعام 2024- 2023.
شروط القبول:
الحصول على مجموع لا يقل عن 230 درجة في الشهادة الإعدادية.
إجادة اللغة الإنجليزية.
مميزات الدراسة في مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية:
- حصول الطالب على شهادة معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية.
- تأهيل الطالب للعمل في مختلف مجالات الصناعات الحيوية.
- فرص عمل متميزة بعد التخرج مع الشريك «مصنع مصر للصناعات التكنولوجية».
- توفير الزي المدرسي.
- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.
مناهج دراسية مُتكاملة:
تُقدم مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية مناهج دراسية مُتكاملة خلال 3 سنوات، تُغطي مختلف جوانب الصناعات الحيوية، وتشمل:
العلوم الأساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.
- التدريب العملي.
مجالات التخصص الرئيسية بمدرسة مصر للصناعات
تشمل تخصصات الدراسة الرئيسية بالمدرسة:
- فني مراقبة الجودة.
- فني تسجلات دوائية.
فني صناعات دوائية.
فني مساعد صيدلي.
فني مراقب جودة.