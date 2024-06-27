شروط القبول بمدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية وفرص العمل.. مدة الدراسة 3 سنوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة تنسيق مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية وشروط القبول للعام 2024- 2023.

شروط القبول:

الحصول على مجموع لا يقل عن 230 درجة في الشهادة الإعدادية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

مميزات الدراسة في مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية:

- حصول الطالب على شهادة معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية.

- تأهيل الطالب للعمل في مختلف مجالات الصناعات الحيوية.

- فرص عمل متميزة بعد التخرج مع الشريك «مصنع مصر للصناعات التكنولوجية».

- توفير الزي المدرسي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

مناهج دراسية مُتكاملة:

تُقدم مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية مناهج دراسية مُتكاملة خلال 3 سنوات، تُغطي مختلف جوانب الصناعات الحيوية، وتشمل:

العلوم الأساسية والثقافية.

العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

مجالات التخصص الرئيسية بمدرسة مصر للصناعات

تشمل تخصصات الدراسة الرئيسية بالمدرسة:

- فني مراقبة الجودة.

- فني تسجلات دوائية.

فني صناعات دوائية.

فني مساعد صيدلي.

فني مراقب جودة.