لونج بلاك: رائدة الإبداع والفخامة في صناعة العلامات التجارية

في عالم تتنافس فيه العلامات التجارية على جذب الأنظار، تبرز شركة لونج بلاك كشركة رائدة في صناعة العلامات التجارية الفاخرة واستشاراتها. تأسست الشركة في القاهرة عام 2018 على يد المهندسين نور نديم ومحمد السمان، اللذين جمعا بين شغفهما بالتصميم وحبهما للتميز، ليقدما رؤية جديدة وفريدة في عالم العلامات التجارية الفاخرة.

تركز LONGE BLACK على تقديم خدمات متكاملة لبناء وتطوير العلامات التجارية، بدءًا من استشارات العلامات التجارية وتطوير الهوية البصرية، وصولاً إلى تصميم المنتجات وتجربة المستخدم والتسويق الاستراتيجي. وتتميز الشركة بفلسفتها الفريدة التي تعتمد على المزج بين الإبداع والابتكار والجودة العالية، لتقديم علامات تجارية لا تقتصر على الشكل الجمالي، بل تمتد لتشمل القيمة والتأثير.

يؤمن فريق لونج بلاك بأن الفخامة ليست مجرد تصميم بصري، بل هي تجربة متكاملة تشمل الجودة والتميز والاهتمام بالتفاصيل. لذلك، تسعى الشركة إلى تقديم خدمات إبداعية واستشارات متخصصة تعكس الفخامة في كل جوانبها، بدءًا من تصميم الشعار والهوية البصرية، وصولاً إلى تصميم المنتجات وتغليفها وتسويقها.

تعتمد LONGE BLACK على فريق عمل متميز يضم مجموعة من المصممين والمطورين والاستشاريين الموهوبين، الذين يعملون بتفانٍ وشغف لإخراج أفضل ما في كل علامة تجارية. وتتميز الشركة بقدرتها على فهم احتياجات السوق المستهدف وتطلعات العملاء، وتقديم حلول تصميمية مبتكرة تلبي هذه الاحتياجات وتتجاوز التوقعات.

كما تؤكد لونج بلاك أن العلامة التجارية هي أكثر من مجرد شعار أو اسم، بل هي هوية كاملة تعكس قيم الشركة ورسالتها، وتساهم في بناء علاقة قوية ومستدامة مع العملاء. لذلك، تعمل الشركة على تطوير هويات بصرية متكاملة وشاملة، تتضمن الشعار والهوية البصرية والأدوات التسويقية، وتضمن أن تعكس هذه الهوية شخصية العلامة التجارية وقيمها بشكل متناسق ومؤثر.

تولي LONGE BLACK اهتماماً كبيراً بالتفاصيل في كل جوانب عملها، بدءًا من اختيار المواد والألوان والخطوط المستخدمة في التصميم، وصولاً إلى طريقة تقديم المنتجات والتواصل مع العملاء. وتؤمن الشركة بأن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق، وتساهم في بناء علامة تجارية فاخرة ومتميزة.