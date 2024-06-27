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«البورصة» تغلق آخر جلسات الأسبوع على مكاسب سوقية 9 مليارات جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
06:03 م | الخميس 27 يونيو 2024
البورصة المصرية

البورصة المصرية

اختتمت البورصة تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، على ارتفاع بنسبة 0.97%، عند مستوى 27766.27 نقطة، وسط مكاسب سوقية بلغت 9 مليارات جنيه.

أخبار البورصة المصرية اليوم

ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.31% عند مستوى 6194.17 نقطة.

البورصة المصرية اليوم

وشهدت البورصة المصرية ارتفاع في مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية التعاملات، بنسبة 0.3% عند مستوى 8985.15 نقطة.

وبلغت قيم التداول في البورصة بختام تعاملات اليوم، نحو 4.4 مليار جنيه عبر التداول على أكثر من 978.2 مليون سهم، وتنفيذ 100 ألفا و727 صفقة، فيما بلغت المكاسب السوقية 9 مليار جنيه، بإجمالي رأس مال سوقي اليوم نحو 1.876 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 8% منذ بداية

التعاملاتوسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 8% منذ بداية 2024، مسجلًا أعلى مستوى عند 34493.56 نقطة بجلسة 11 مارس الماضي.

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بقلم وليد عبد السلام