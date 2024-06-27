«إسماعيلاوي» يهدي حفيدته مبلغا ماليا بعد فوز فريقه: «ثمانيني بقلب شباب»

عمره 80 عامًا وقلبه ينبض بالشباب، الشعر الأبيض لم يمنعه من التعبير عن فرحته، وفوز الإسماعيلي وتسجيله للأهداف يجعله يقفز فرحا، ويعود بالعمر أكثر من 50 عامًا، وقبل بداية كل مباراة بالدوري، يجلس سيد إسماعيل، أمام التليفزيون منتظرًا، يحدق عينيه في الشاشة متحمسا لانطلاق صافرة الحكم.

يوم الأحد الماضي، كان الإسماعيلي على موعد مع لقاء بالدوري المصري الممتاز ضد نادي فيوتشر، وكعادة الجد جلس أمام التليفزيون، رفقة حفيدته هاجر عمرو، التي تتابع ردود فعل جدها مع كل هجمة لفريقه.

الجد يهدي حفيدته مبلغ مالي

تروي «هاجر» لـ«الوطن»، أنها رغم عدم متابعتها لكرة القدم، إلا أنها تحب الجلوس رفقة جدها لمشاهدة مباريات الإسماعيلي، وعند الفوز يكافئها، لكن تلك المرة وثَّقت قيامه بإعطائها مبلغ 400 جنيه بعد انتصار الإسماعيلي على فيوتشر بنتيجة هدف لا شيء، أحرزه المهاجم مروان حمدي.

«يا خبر أبيض يا ولاد».. تلك الجملة التي عبَّر بها الجد عن فرحته، والابتسامة تملأ وجهه، رغم أن آخر بطولات الإسماعيلي كانت دوري عام 2002، ومن وقتها يغيب الفريق الأصفر عن محافل التتويج.

هاجر: جدي بيشجع الإسماعيلي من زمان

«هو بيشجَّع الإسماعيلي من زمان، وبيتابع كل ماتشات النادي، وبيحب أحفاده يشوفوا الماتشات معاه، ولما بيكسب كل مرة بيدينا مكافأة».. هكذا وصفت «هاجر» ما يفعله جدها عند كل مباراة يلعبها الإسماعيلي.

نشرت «هاجر» المقطع عبر صفحتها بتطبيق «تيك توك»، ونال إشادات واسعة، خاصة بعد أن حصد عشرات الآلاف من المشاهدات، وتداوله المتابعون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واحتفوا بالجد المحب لفريقه منذ الصغر.