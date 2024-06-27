مجتمعات عمرانية وسكن كريم ومتنفس لأهالي المحافظات

مدن جديدة فى الكثير من المحافظات أصبحت مجتمعات عمرانية على أحدث طراز، تسابق عليها المواطنون لشرائها والاستثمار فيها، بالتزامن مع خطط الدولة للتقليل من الزحام السكانى فى عواصم المحافظات، خاصة ذات الكتلة السكانية العالية.

«المنصورة الجديدة» استنساخ لشرم الشيخ والغردقة

فى الدقهلية، كانت مدينة «المنصورة الجديدة» تُحفة فنية أضيفت للمحافظة، لتُسهم فى تغيير المنظر العام لمحافظة الدقهلية وعملت على جذب الانتباه للسياحة الداخلية بمناظرها الخلابة والمبدعة.

وقال عصام إبراهيم، من أبناء الدقهلية، إن المدينة فرصة للشباب لشراء منازل فى أماكن أكثر رقياً فى محافظة الدقهلية، ومطورة.

وأكدت آلاء أحمد أن «المنصورة الجديدة» جذبت انتباهها بمناظرها وجمالها، مما جعلها تُفكر فى التقاط صور كتب كتابها داخل المدينة، وتابعت: «رُحنا والتقطنا أجمل الصور التذكارية، كأنك فى الجنة، مناظر جميلة ومُبهجة، الحقيقة حاجة تانية خالص».

بينما قال محمد رفاعى إن «المنصورة الجديدة» متنفّس جيّد، وبالأخص للجامعات الموجودة بالقرب منها. وأضاف: «أصبحت خروجة أساسية لطلاب الجامعات، مكان راقٍ ونظيف، وفى الوقت نفسه تحس أنك فى شرم الشيخ أو فى الغردقة، أو فى أى مكان ساحر تقدر تستمتع بجماله».

«دمياط الجديدة» تحتضن جميع أنواع الإسكان

وقال محمد حسن إن «دمياط الجديدة» تعتبر من أفضل المناطق السكنية الجديدة التى تم تشييدها فى محافظة دمياط، متميزة بهدوئها عن الصخب وحسن تنسيق شوارعها وابتعادها عن العشوائية، والمدينة تعتبر من أرقى المدن السياحية فى البنية التحتية، وتنظيم الشوارع وانتشار الحدائق بشكل كبير يتيح للمواطنين التنزه بها، والخروج من منازلهم فى فصل الصيف مع عائلاتهم دون أى تخوّف.

وقال أحمد إبراهيم إن المدينة تتميز بوجود جميع أنواع الإسكان بدءاً من الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط والفوق متوسط.

وفى شمال سيناء، بدأت مرحلة فتح باب الحجز للوحدات بمدينة رفح الجديدة، وقال الشيخ إسماعيل البعيرة من سكان مدينة رفح إن هناك فرحة انتظرها المواطنون للعودة إلى مدينة رفح والاستفادة من قرار فتح الحجز فى المرحلة الأولى، وهو ما أسعد جميع أهالى رفح.

وأكد الشيخ عارف أبوعكر أن ما أثلج صدور الأهالى هو السماح لهم بالتقديم بمدينة رفح، وهو ما لاقى استحسان جميع الأهالى، منتظرين السماح لهم بالتقديم فى المراحل التالية، للاستفادة من جودة المكان والشقق.

وأعلن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، إنشاء مدينة رفح على 3 مراحل، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى بـ272 عمارة سكنية.

«أخميم الجديدة» نافذة لسوهاج

وقال محمد على، يقيم فى مدينة أخميم الجديدة: «كنت لا أتوقع ولا أتخيل أن يكون هناك مكان مثل مدينة أخميم الجديدة، حيث توجد بها جميع الإمكانيات والامتيازات، والتقسيم الحضارى والجمالى، اهتمام كبير ومتابعة متواصلة من المسئولين فى المدينة للحفاظ عليها ومنع أى مخلفات بها».

وقال علاء أبوالعزم: «تقدّمت على إحدى الشقق السكنية فى مدينة سوهاج الجديدة، وعندما حصلت عليها، أقمت فيها، وكنت لا أتخيل حجم ما بها من خدمات وراحة وهدوء ونظام، حيث لا أحتاج إلى الخروج من المدينة لأى سبب طبى أو مرضى أو تعليمى أو ترفيهى، فكل هذه الأشياء وغيرها متوافر بأعلى جودة، وذلك إنما يدل على اهتمام القيادة السياسية بتوفير الراحة والحياة الكريمة للمواطنين».

وقال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إن المدينة تُعد نافذة لمحافظة سوهاج على طريق الصعيد - البحر الأحمر، الذى يربط بين محافظة سوهاج وميناء سفاجا ومدينة الغردقة، وكذا طريق الجيش الشرقى القاهرة - أسيوط، وتبلغ مساحة مدينة أخميم الجديدة 9930 فداناً، منها 4200 فدان كتلة عمرانية.