رئيس «القاهرة الجديدة»: الدولة تبنت مخططا استراتيجيا للتنمية العمرانية

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن مصر شهدت إنجازات ومعدلات تنفيذ كبيرة للمشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن البلاد تسطر ملحمة جديدة من البناء والتعمير تحت قيادة الرئيس السيسى. وقال «الغيطى»، خلال حواره مع «الوطن»، إن هناك خطة قومية لإنشاء المدن الجديدة وهى الحل الأنسب للتوسع العمرانى، واستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة وحل مشكلة الإسكان.

حدثنا عن جهود الجهاز فى بناء المدن الجديدة.

- مصر شهدت إنجازات ومعدلات تنفيذ كبيرة للمشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية، منذ أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية، وتوليه مسئولية البلاد، حيث فتحت مصر صفحة جديدة فى كتابة تاريخها.

وبدأت تسطير ملحمة جديدة من البناء والتعمير تحت قيادة الرئيس السيسى، الذى اهتم بكسر مركزية القاهرة، عبر إقامة مدن جديدة تستوعب طاقات بشرية وهيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وهو ما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، بما يخدم الطموح المصرى.

وهناك خطة قومية لإنشاء المدن الجديدة وهى الحل الأنسب للتوسع العمرانى، واستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة وحل مشكلة الإسكان، بالإضافة إلى المدن الجديدة التى حققت المعادلة، فإن هناك مدناً أخرى تنتظر دورها فى التنمية، وتبنت الدولة مخططاً استراتيجياً للتنمية العمرانية فى مصر، يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة.

تنفيذ «مثلث الأمل» بالتجمع السادس بمساحة 4800 فدان وربطها بالطرق والمحاور لتنمية المدينة

جرى الإعلان مؤخراً عن بدء تدشين التجمع السادس.. فما أبرز تطورات المشروع؟

- جارٍ تنفيذ عدة أعمال للطرق داخل التجمع السادس فى «مثلث الأمل» بمساحة نحو 4800 فدان، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية المدينة ولتكون امتداداً لمدينة القاهرة الجديدة، بهدف خلق مجتمع عمرانى متكامل جديد بامتداد المدينة، إذ يقع الامتداد الجنوبى لمدينة القاهرة الجديدة جنوب طريق العين السخنة - القطامية الجديد، ويعتبر امتداداً ومتنفساً جديداً للمدينة، إلى جانب قربه من العاصمة الإدارية الجديدة.

ماذا عن مشروع تطوير ورفع كفاءة محور امتداد التسعين الجنوبى؟

- نسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات التنموية وفى مقدمتها المحاور والطرق، لتحقيق أحلام رواد المدينة، وجارٍ الآن تطوير ورفع كفاءة محور امتداد التسعين الجنوبى من ميدان جيبوتى وحتى الطريق الأوسطى، إلى جانب تنفيذ محور 24 بالامتداد الشرقى للمدينة، الذى يتكون من 6 حارات بعرض 19 متراً فى كل اتجاه، مدعم بطريق خدمة به 3 حارات بعرض 10.5 متر، وطول إجمالى 10 كيلومترات، وعرض إجمالى 75 متراً، ويربط المحور بين التسعين الشمالى والتسعين الجنوبى.

هل جرى الانتهاء من محور 28 بالامتداد الشرقى للمدينة؟ وما أبرز ملامحه؟

- بالفعل، والمحور يتكون من 6 حارات مرورية، ومدعم بطريق خدمة به 3 حارات، وبطول إجمالى 2 كيلومتر، ويمتد إلى الطريق الدائرى الأوسطى، ويخدم منطقة مشروع بيت الوطن، التى تضم نحو 20 ألف قطعة أرض سكنية جرى طرحها للعاملين بالخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما جرى الانتهاء من محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول، بطول 2 كيلومتر، ويتكون من 6 حارات فى كل اتجاه، وحارة خدمة، ويربط طريق يوسف السباعى بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور فى التيسير على المواطنين للدخول والخروج من المدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل.

هل لـ«التجمع الثالث» نصيب من المحاور الجديدة، خصوصاً أنها تطل على طريق العين السخنة السياحى؟

- بالطبع نهتم بالتجمع الثالث، وجرى الانتهاء من تطوير محاور الطرق فى التجمع الثالث، وجرى تطوير امتداد محور محمد نجيب، بطول 2 كيلومتر و6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 متراً للاتجاه الواحد، وهناك حارتا خدمة على جانبى الطريق.

وكذا تطوير محور العبور، بطول 2.8 كيلومتر وبـ6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 متراً للاتجاه الواحد، والجزيرة الوسطى بعرض مترين، إضافة إلى تطوير محور الجزيرة، بطول 3 كيلومترات و6 حارات مرورية لكل اتجاه، وعرض الاتجاه 19 متراً، والجزيرة الوسطى بعرض مترين، بالإضافة إلى تطوير جميع الطرق الفرعية داخل أحياء بيت الوطن بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة والرابطة على الطريق الأوسطى لتيسير الدخول والخروج للأحياء، والعمل على دفع عجلة التنمية بالمنطقة.

ملامح المشروعات التنموية الجديدة

نجرى عملية تطوير شاملة بجميع محاور وطرق المدينة، لربطها بالطرق الرئيسية شرق القاهرة والتى منها (القاهرة - السويس، والطريق الدائرى الأوسطى، والطريق الدائرى، وطريق القاهرة - العين السخنة القديم - ومنه إلى طريق القاهرة - العين السخنة الجديد)، لربط المدينة بقلب القاهرة، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة.