خريطة افتتاحات المساجد في 6 محافظات اليوم.. اعرفها

تفتتح وزارة الأوقاف، 7 مساجد اليوم الجمعة، منها 5 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، ومسجدين صيانة وتطوير، في 6 محافظات هي «أسوان، وأسيوط، وبني سويف، وسوهاج، والمنيا، وقنا»، تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة أسوان يجري افتتاح مسجد جزيرة سهيل بقرية الكرور بمركز أسوان، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد الرحمة بقرية زاوية هارون بمركز ديروط، وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد الرحمن الغربي بقرية الدوية بمركز بني سويف، وفي محافظة سوهاج يجري افتتاح مسجد الواحد الأحد بقرية الخيام بمركز دار السلام، وفي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد الحاج رفعت بقرية المعصرة بمركز ملوي.

مساجد الصيانة

أما عن مساجد الصيانة، ففي محافظة قنا يجري افتتاح مسجد عمرو بن العاص بقرية الشلايلة بمركز نجع حمادي، ومسجد النور بقرية الشلايلة بمركز نجع حمادي، وذلك بعد الانتهاء من صيانتهم وتطويرهم.

افتتاح 1059 مسجدًا في 18 شهرًا

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 1059 مساجد منها 825 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و234 مسجدا صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 28 يونيو 2024، 12 ألفًا و81 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 18 مليارًا و661 مليون جنيه.