محامٍ يوضح خطوات التحقق من سريان التوكيل.. طريقتان سهلتان

التوكيلات من الأوراق الرسمية التي تصدر عن الشهر العقاري، وبموجبها يُوكل شخصا آخر بالقيام ببعض الأعمال سواء وكالة قانونية في القضايا أو إدارة شيء ما «منقول - عقار»، لذا وجب التحقق من سريان التوكيل من عدمه.

التأكد من سريان التوكيل

قال أحمد جمال المحامي، إنّه يمكن التأكد من صحة التوكيل بالذهاب إلى الشهر العقاري لكن يجب أن نفرق بين حالتين الأولى أن يكون التوكيل مميكن وفي هذه الحالة يذهب طالب الخدمة إلى موظف التوثيق المختص في أي شهر عقاري مميكن وإعطائه بيانات التوكيل «الرقم - سنة الإصدار - وحرف التوكيل»، ومن ثم يُدخل الموظف هذه البيانات على النظام، ويظهر إن كان هذا التوكيل ساريًا أم لا أو كونه مزورا أم صحيحًا.

الطريقة التقليدية في البحث

وأضاف جمال، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحالة الثانية وهي التوكيل الصادر من شهرٍ عقاريٍَ غير مميكن، ففي هذه الحالة يتجه طالب الخدمة إلى الشهر العقاري الصادر منه التوكيل، ويُقدّم بيانات التوكيل للموثق، ويبحث الموثّق عن السجلات بالطريقة التقليدية، والتأكد من صدور التوكيل من الشهر العقاري والوقوف على مدى صحته من عدمه.