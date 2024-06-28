وظائف خالية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.. بمرتب 100 ألف جنيه شهريا

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الرسمي، وظائف خالية بها للعمل كأخصائيين زراعيين، بمرتب شهري يعادل أكثر من 100 ألف جنيها شهريا.

وأوضحت السفارة الأمريكية، كل التفاصيل الخاصة بوظائف الأخصائيين الزراعيين في السفارة الأمريكية، لذلك نوضح تفاصيل الوظائف والمرتبات وآخر موعد للتقديم والشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل وكيفية التقديم لتلك الوظائف، وفق الموقع الرسمي للسفارة.

وظائف السفارة الأمريكية.. آخر موعد للتقديم

حددت السفارة الأمريكية تفاصيل المرتبات التي يحصل عليها الحاصلين على الوظائف، والتي تقدر بـ26,098 دولار أمريكي سنويًا، بما يعادل 104 آلاف جنيه شهريا، كما حددت أيضا آخر موعد للتقديم لتلك الوظائف، على أن يكون يوم 4 يوليو المقبل.

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عمل لا تقل عن 5 سنوات في واحد أو أكثر من مجالات الاقتصاد الزراعي، والسياسة الزراعية، وتجارة السلع، وتحليل أبحاث التسويق التي تتضمن تحليلاً مكثفًا وكتابة تقارير حولها.

- أن يكون لديه معرفة شاملة بالممارسات الزراعية وظروف السوق والسياسات الحكومية في البلد المضيف.

- أن يكون على معرفة بهيكل الحكومة المضيفة ومسؤوليات مختلف الوزارات والمكاتب وعمليات الكونجرس والتشريعات، من حيث صلتها بمسائل السياسة الاقتصادية والتجارية والزراعية.

- أن يكون لديه معرفة كبيرة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسياسة الزراعية، وفهم قوي لنظريات ومفاهيم العرض والطلب الاقتصادي الزراعي.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الاقتصاد الزراعي أو التسويق الغذائي والزراعي أو الزراعة أو الأعمال الزراعية أو التجارة الدولية.

- أن يكون لديه المستوى الرابع للغة الإنجليزية (بطلاقة) في القراءة والكتابة والتحدث.

- أن يتحدث اللغة العربية بطلاقة في القراءة والكتابة والتحدث.

- أن يكون لديه المهارات والقدرات، وعلى معرفة عملية جيدة ببرنامج Microsoft Office Suite (Word وExcel وPowerPoint وOutlook) لإنشاء المستندات وجداول البيانات وصيانة قواعد البيانات وتحديثها وتطوير العروض التقديمية.

- يجب أن يكون على دراية بتحليل الإنتاج الزراعي ومفاهيم التجارة الزراعية العالمية ومفاهيم العرض والطلب الاقتصادية.

مسؤوليات وظائف السفارة الأمريكية

- تحليل وتطبيق البيانات الإحصائية المعقدة والحفاظ على مجموعات البيانات لإعداد تقارير دقيقة عن السلع والتجارة.

- صياغة تقارير متخصصة للغاية عن الأسواق والسياسة التجارية.

- إدارة الوقت للتعامل مع تنوع العمل والمواعيد النهائية.

- العمل بفعالية مع الحكومة والقطاعين العام والخاص للحصول على المعلومات وحل القضايا التجارية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف السفارة الأمريكية الدخول للموقع الرسمي الخاص بالسفارة، والدخول للصفحة الخاصة بخدمات الوظائف، ثم اختيار الوظيفة سالفة الذكر والمراد التقديم لها، ثم ملء كافة البيانات المطلوبة.