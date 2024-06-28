«خطابات إصلاح النفس: رسائل وأدوات».. عنوان صالون حنان يوسف في دورته الـ55

انعقدت فعاليات الدورة الـ55 من صالون الدكتورة حنان يوسف الثقافي بعنوان: «خطابات إصلاح النفس: رسائل وأدوات»، تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، وبحضور عدد كبير من أعضاء الصالون من النخبة والمسئولين والأكاديميين والمتخصصين من مصر والوطن العربي.

في البداية، أكدت حنان يوسف، أستاذ الإعلام الدولي ومؤسس الصالون، أهمية مفهوم إصلاح النفس باعتباره أهم أدوات إصلاح وتطور المجتمع، في ظل التحديات الاجتماعية والنفسية التي تواجهها مجتمعاتنا العربية.

وشهد الصالون مشاركات لعدد كبير من المتخصصين في الإعلام والثقافة في مصر وخارجها، الذين قدموا مجموعة من الأطروحات الثرية حول التحديات النفسية التي تواجه الأفراد داخل المجتمع، وتقف عائقا أمام فكرة إصلاح النفس تحت دعوى المصالح الشخصية وإعلاء القيم الفردية بدلا عن المصالح والقيم الجمعية.

أهمية دور الإعلام في توجيه قيم إصلاح النفس

بدوره، أوضح اللواء طارق المهدي وزير الإعلام الأسبق، أهمية دور الإعلام والأسرة والمؤسسات الدينية والمجتمعية في توجيه قيم إصلاح النفس وتهذيبها وتحلي الأفراد بالأخلاقيات القويمة، التي تتسق مع الدين الحنيف وتساعد على تطوير وتقدم المجتمع في هذه الفترة الحرجة من بناء مجتمعنا، كما أكد الدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، أن الرياضة والثقافة من أهم أدوات إصلاح النفس والمجتمع ككل باعتبارها من وسائل التهذيب ونشر أفكار التعاون والتسامح والمشاركة.

وأوضح المشاركون أهمية رفع الوعي النفسي لدى الأفراد، من خلال برامج توعوية وإعلامية حول الاضطرابات النفسية، التي قد تعيق فكرة التصالح مع الذات، وكذلك ضرورة رفع الوعي لدي المتلقي من خلال نشر ثقافة التربية الإعلامية لتحقيق تحول إيجابي في إدارة الأفراد. لعلاقاتهم المختلفة.

دعم التدريب على إدارة النفس وإصلاحها

وأوضحت إدارة الصالون أن الصالون يتبنى مبادرة «اصنع صورتك.. اصلح نفسك»؛ لدعم التدريب على إدارة النفس وإصلاحها على حد سواء، من خلال مجموعة من الأنشطة الإعلامية والتوعوية والنفسية عبر المنصات المختلفة بالاستفادة من خبرات مجموعة من المتخصصين النفسيين، والتركيز على صناعة الحلم والصورة الإيجابية، التي يجب أن يكون عليها الإنسان المصري بعد إصلاح النفس. والمبادرة تجري بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وهي تتفق مع الهدف الرئيسي للمنظمة العربية للحوار في استخدام الحوار؛ من أجل تقديم النماذج الإيجابية والصورة المشرفة للمجتمع المصري والعربي.

واختتمت فعاليات الصالون بفقرة غنائية لندى المنسي، الفنانة الشابة وعضوة الصالون، ليتم اختتام فعاليات الصالون الثقافي وسط إشادات واسعة من المشاركون بما تم طرحه في الصالون من أفكار هامة للفرد والمجتمع كله.