«العربي للمسؤولية الاجتماعية» يطلق مسابقة «وسام الخير للمبادرات» في 4 مجالات

أطلقت مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية النسخة الثانية من مسابقة «وسام الخير للمبادرات»، التي تأتي كجزء من جهودها لدعم وتشجيع الشباب العربي على التميز والابتكار.

مجالات المسابقة

وتقبل المسابقة في نسختها الثانية، الأعمال والمبادرات في عدد من المجالات المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:

- مبادرات خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

- المبادرات الثقافية والفنية.

- الابتكارات العلمية والتكنولوجية.

- المبادرات المجتمعية التطوعية.

ومن جانبه، أوضح حسام الدين أمين، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ضم المبادرات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المسابقة تأتي تماشيًا مع اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة والتزامها بخطة التنمية المستدامة 2030، وفقًا لاستراتيجية بناء الإنسان التي دعا إليها الرئيس السيسي.

رابط التسجيل

المسابقة مفتوحة للمشاركة للشباب العربي في الفئة العمرية من 16 إلى 45 عاماً على مستوى الوطن العربي، وسيتم التحكيم على المبادرات المشاركة من خلال لجان متخصصة في جميع المجالات المشمولة.

يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل وتقديم مبادراتهم عبر الرابط التالي، وآخر موعد لتقديم المبادرات هو 6 أكتوبر 2024، ويمكن التسجيل من خلال الدخول إلى الرابط التالي عبر الضغط هنـــــا.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز القيم الاجتماعية والتنموية المستدامة، وهي تمثل خطوة نوعية تجمع بين مكونات الشباب والتنمية المستدامة في المجتمع المدني.

تأتي هذه المبادرة استمراراً لبروتوكول التعاون بين مؤسسة مصر الخير، برئاسة الدكتور محمد رفاعي، والمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، برئاسة الدكتورة راند رزق، وتأتي في إطار سعيهما المستمر لتعزيز الابتكار والإبداع بين الشباب.