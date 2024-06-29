رضا يؤسس مزرعة لتربية الإوز الأوروبي العملاق في مصر.. يُنتج 120 بيضة في الموسم

هوّى الشاب العشريني رضا الإيثي تربية الطيور والدواجن منذ دراسته في المرحلة الثانوية، إذ اعتمد على البحث والقراءة لساعات وأيام طوال للتعرف على معلومات عن تربية الطيور وكيفية إقامة مشروع خاص بها، حتى قرر منذ 3 أعوام إنشاء أول مزارع لتربية وإنتاج الإوز الأوروبي العملاق في مصر.

إنتاج أفضل 3 أنواع من الإوز الأوروبي

«قررت من حوالي 3 سنين بعد تخرجي من كلية زراعة الزقازيق أعمل مشروع مختلف، وبدأت في إنتاج الوز الأوروبي»، وفق تعبير رضا لـ«الوطن»، إذ كان كثير القراءة والاطلاع حول حياة الطيور وتربيتها، وبصفة خاصة الإوز الأوروبي العملاق الذي شدّ انتباهه بجمال هيئته وجودة لحومه حتى قرر استيراد البيض الخاص لأفضل 3 أنواع أوروبية منه: «الألماني والروسي والفرنسي».

وجّه ابن محافظة الشرقية عناية خاصة بالبيض وإنتاجه من الإوز الأوروبي لمدة عام حتى بدأت أعداد الإوز تنمو وتتكاثر وتكاملت مزرعته ومن ثم ذاع صيتها بين المتاجر والمحلات الكبرى والفنادق التي كانت تعتمد على استيراد لحوم الإوز الأوروبي من الخارج قبل معرفتها بإقامة رضا لمشروعه ونجاحه في إنتاج أفضل أنواع لحوم الإوز «ماكنوش مصدقين أن فيه شخص مصري عامل الإنتاج المتميز ده.. وبدأت الفنادق والتجار يتواصلوا معايا من داخل وخارج مصر والمشروع نجح الحمد لله».

مزايا الإوز الأوروبي العملاق

يعتمد رضا في تغذية الإوز الأوروبي على الخضراوات الورقية، فهو كائن عشبي يمكنه تناول أي نوع من الخضراوات التي تنمو الأراضي الزراعية، موضحًا أن كل نوع من الإوز الأوروبي له ميزة خاصة، فالإوز الفرنسي يتسم بوزن كبير يتراوح ما بين 10 لـ15 كيلوجراما، أما الروسي فيتميز بإنتاج عدد كبير من البيض إذ من الممكن إنتاج من 100 لـ120 بيضة في الموسم، ويتميز الإوز الألماني بانتاج الكبد المُسمن الذي تتسابق الفنادق والمتاجر على شرائه.

ونصح رضا في نهاية حديثه الشباب الراغبين في عمل مشروع خاص في مجال الطيور، أخذ خطوة جادة تجاه تربية الإوز الأوروبي والبدأ بحوالي 50 بيضة فقط: «المشروع مش مكلف خالص.. الوز بياكل خضار وده متوفر وبيعيش في أي مكان وأي بيئة.. وبيقدر يتحمل درجة حرارة لحد 50».