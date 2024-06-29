رئيس «إي اف چي»: نظرة المستثمرين الأجانب للإصلاحات الأخيرة بمصر «إيجابية»

قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، إن من خلال طبيعة عملنا مع المستثمرين الأجانب بشكل كبير رصدنا نظرتهم للفرص الاستثمارية في مصر، والتي جاءت إيجابية بشكل كبير، مضيفا: «هذا ما شهدناه من خلال دخول استثمارات غير مباشرة، ضمن في أذون الخزانة المصرية بأرقام ضخمة للغاية وأسعار السندات التي زادت».

وأوضح «عوض»، خلال كلمته في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الاستثمار الأجنبي المباشر بجانب الكثير من المشروعات منها مشروع «رأس الحكمة» وهناك الكثير من المشروعات الأخرى التي تدرس خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن أحد الأساليب لتسريع وتيرة الاستثمار الأجنبي هو زيادة نشاط القطاع الخاص المصري، الذي يعد بمثابة أكبر رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي على آفاق النمو في البلد.

ولفت إلى أن استثمار القطاع الخاص عنصر جذب مهم جدا للمستثمر الأجنبي، مؤشر مديري المشتريات حصل على أعلى قراءة خلال السنوات الثلاثة الماضية وهي بداية مبشرة، ويتوقع انخفاض معدل التضخم ومعه انخفاض سعر الفائدة المحلية، متابعًا: «نتمني أن نرى المؤشر فوق الـ50 نقطة شهريا وان تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة».