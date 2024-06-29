محاور الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي.. استثمارات بـ5 مليارات يورو

تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية، في العديد من المجالات السياسية والتجارية والأمنية والعسكرية، تُوجت بتوقيع الإعلان السياسي في مارس الماضي، وانعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وشملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي، التزام مصر بتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وعلى رأسها:

1- التجارة.

2- الطاقة والبنية التحتية.

3- النقل المُستدام.

4- الزراعة والأمن الغذائي.

5- التحول الرقمي.

6- الأمن المائي.

7- شبكات المياه والصرف الصحي.

8- المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات يورو

وأكد الرئيس السيسي أنّ الاتحاد الأوروبي سيحشد استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، متابعًا أنّ ذلك يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.