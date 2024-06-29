حملات مكثفة لرفع الإشغالات في 5 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام مما يتسبب في إعاقة حركة المرور وسير المواطنين والمركبات.

حملات مكثفة لرفع الإشغالات بالشوارع والأحياء

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملات مكثفة لرفع الإشغالات بالشوارع والأحياء الرئيسية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير محاضر مخالفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة من المواطنين والمركبات بشارعي «الثورة - المدينة المنورة»، إلى جانب ميدان النافورة بجوار موقف الغروب، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفي مركز ومدينة المنيا، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات حيث أسفرت الحملات عن تحرير 23 محضر إشغال طريق بشوارع حى غرب المدينة وتم التعامل الفوري، كما نفذت حملة بحي وسط المدينة أسفرت عن تحرير 21 محضر إشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وفي مركز ملوي، نظمت الوحدة المحلية حملات لرفع الإشغالات بالشوارع والأحياء الرئيسية، حيث تم تحرير 56 مخالفة متنوعة ما بين «إزالة إدارية، محضر إشغال طريق»، وذلك بشوارع المدينة.