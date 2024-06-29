توقيع الكشف على 2619 حالة خلال قافلتين طبيتين في مغاغة وسمالوط

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 2619 حالة خلال قافلتين طبيتين بقريتين من قرى مراكز المنيا، ضمت قرية التحرير التابعة لمركز مغاغة على مدار يومي 24 و25 يونيو الجاري، وقرية بوجة بسمالوط خلال يومي 26 و27 يونيو الجاري وتقديم العلاج بالمجان وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

تخصصات القوافل الطبية

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره أن فاعليات القافلتين أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 2619 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة شملت 531 حالة جراحة، و800 حالة أطفال، و412 باطنة، و107 نساء، و150 أسنان، و368 جلدية، و81 حالة أنف وأذن، و25 تنظيم أسرة.

عقد ندوات تثقيف صحي

ومن جانبه، أشار «حسنين» إلى إجراء 289 تحليلاً متنوعاً و11 أشعة عادية، وحالتي موجات صوتية، و187 حالة كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 16 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، إضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ211 متردداً.