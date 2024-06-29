آراء طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر في امتحاني التاريخ والفيزياء

عبر طلاب الثانوية العامة بلجان مدارس البحر الأحمر، اليوم السبت، عن سعادتهم بعد أداء امتحان مادة التاريخ لطلاب القسم الأدبي لسهولة الامتحان الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط.

«التاريخ» جاء في مستوى الطالب المتوسط

قال عمار أيمن، طالب بالثانوية العامة في الغردقة بتصريحات لـ«الوطن» أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، موكدا أن مادة التاريخ رسمت السعادة والفرحة على وجوه الطلاب.

آراء طلاب الثانوية العامة عن «الفيزياء»

وتباينت آراء الطلاب الثانوية العامة لقسم العلمي حول مادة الفيزياء، وقال الطلاب إنها جاءت في مستوى الطالب فوق المتوسط، مشيرين إلى صعوبة السؤال المقالي وأنها يحتاج إلى وقت طويل للإجابة.

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13 لجنة استقبلت 3714 طالبا وطالبة في مدن البحر الأحمر

ومن جانبه، أشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» أن 13 لجنة استقبلت 3714 طالبا وطالبة في مدن البحر الأحمر.