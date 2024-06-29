رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 5 آلاف قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص في الدقهلية

كتب:

محمد بركات
01:14 م | السبت 29 يونيو 2024
ألعاب نارية - أرشيفية

ألعاب نارية - أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، قيام مالك محل خردوات مقيم بدائرة قسم شرط أول المنصورة، بالاتجار في الألعاب النارية، متخذا من مخزن ملحق بمنزله مكانا لتخزين الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 5285 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وأدوات لتصنيع الأسلحة البيضاء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

فتح باب التقديم لوظيفة قائم بعمل موجه عام جغرافيا بـ«أزهرية الدقهلية»

لصرف معاشات شهر يوليو.. فتح مكاتب البريد في الدقهلية السبت المقبل

ضبط 17 ألف قطعة ألعاب نارية قبل بيعها في الدقهلية

شروط الالتحاق بمدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية في الدقهلية
بقلم محمد بركات