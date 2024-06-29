ضبط 5 آلاف قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص في الدقهلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، قيام مالك محل خردوات مقيم بدائرة قسم شرط أول المنصورة، بالاتجار في الألعاب النارية، متخذا من مخزن ملحق بمنزله مكانا لتخزين الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 5285 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وأدوات لتصنيع الأسلحة البيضاء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.